Звезда "Арсенала" покинул Кубок Африки из-за проблем с сердцем

Габонский форвард не сыграл на турнире ни одного матча.
Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг покинул расположение сборной Габона, выступающей сейчас на Кубке африканских наций.
Об этом сообщила местная федерация футбола в Twitter.
32-летний форвард пропустил оба стартовых матча своей национальной команды на турнире. В начале января он переболел коронавирусом, после чего у него возникли проблемы с сердцем.
После возвращения в лагерь канониров Обамеянг пройдет дополнительное медобследование, чтобы минимизировать риски для здоровья.
- В нынешнем сезоне Обамеянг отыграл 15 матчей за лондонский клуб, забил семь голов и сделал два ассиста.
- В составе сборной Габона на его счету 72 поединка и 30 забитых мячей.
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