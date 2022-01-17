Звезда "Арсенала" покинул Кубок Африки из-за проблем с сердцем

Габонский форвард не сыграл на турнире ни одного матча.

Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг покинул расположение сборной Габона, выступающей сейчас на Кубке африканских наций.

Об этом сообщила местная федерация футбола в Twitter.

32-летний форвард пропустил оба стартовых матча своей национальной команды на турнире. В начале января он переболел коронавирусом, после чего у него возникли проблемы с сердцем.

После возвращения в лагерь канониров Обамеянг пройдет дополнительное медобследование, чтобы минимизировать риски для здоровья.

В нынешнем сезоне Обамеянг отыграл 15 матчей за лондонский клуб, забил семь голов и сделал два ассиста.

В составе сборной Габона на его счету 72 поединка и 30 забитых мячей.

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