Ирэна Карпа топлесс показалась в объятиях любимого-француза

Писательница очаровала новыми фото с мужем.

Украинская музыкантка и писательница Ирэна Карпа устроила чувственную фотосессию со своим мужем.

На странице в Instagram знаменитость обнародовала снимки, на которых позировала топлесс в объятиях любимого-француза Людовика Требюше. Избранник звезды позировал позади, прикрывая обнаженную любимую курткой.

Ирэна Карпа с мужем / instagram.com/qarpa

"Иногда мы не подозреваем, насколько можем быть уязвимы. И сколько силы может быть в этой уязвимости", — написала Карпа.

Ирэна Карпа с мужем / instagram.com/qarpa

В ответ пользователи поделились, что эти снимки похожи на кадры из европейского кино.

Напомним, Людовик Требюше стал третьим мужем Ирэны. Инженер, занимающийся цифровым обеспечением культурных и медийных структур, и писательница познакомились на обеде с общими друзьями. В браке влюбленные три года.

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