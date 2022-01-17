Масовий убивця Брейвік просить про дострокове звільнення

Норвезький терорист запевняє, що більше не становить загрози для суспільства.

У вівторок, 18 січня, ультраправий терорист Андерс Брейвік, який спричинив смерть 77 людей у Норвегії і відбув за свій злочин 10 років у в’язниці, звернеться до суду з проханням про дострокове звільнення.

Про це повідомляє місцеве видання VG.

Після терактів ву столиці Норвегії Осло та на острові Утойя, які Брейвік здійснив 22 липня 2011 року, його засудили до 21 року позбавлення волі. Після 10 років ув’язнення терорист отримав право просити про дострокове звільнення, яким він і скористався.

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У прокуратурі заперечують проти того, щоб Брейвік вийшов на свободу, тому його подальшу долю вирішуватиме суд. У вівторок, 18 січня, він виголосить промову, в якій спробує переконати у тому, що перестав бути небезпечним для суспільства.

Судовий процес відбудеться у в'язниці Скіен, в якій Андрес Брейвік перебуває від 2013 року — ізольований в окремій камері, майже повністю відірваний від контактів із сторонніми особами.

Адвокат Брейвіка Ойстейн Сторрвік не повідомив, як його клієнт уявляє собі життя на свободі.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року у Норвегії стався ще один теракт - озброєний луком та стрілами чоловік розстріляв перехожих, убивши п'ятьох людей і поранивши іще двох.

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