Лукашенко заявив про підготовку терактів у Білорусі: затримано 7 осіб

Один із підозрюваних втік до Росії.

У середу, 22 грудня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруські силовики запобігли спробі вчинити серію терактів.

Про це повідомляє державне білоруське агентство БелТА.

За словами Лукашенка, теракти намагалися вчинити проти державних службовців, зокрема працівників прокуратури та суддів. Як саме намагалися їм нашкодити він не уточнив, зауваживши лише, що вдень 21 грудня та вночі 22 грудня було затримано семеро осіб.

Він також зазначив, що за деким із “терористів” силовики спостерігали тривалий час, фіксуючи на камеру, коли вони “зроблять це”.

Одного підозрюваного оголосили в розшук, за попередньою інформацією він виїхав до Російської Федерації. “Начебто в Росію втік. Але там привезуть нам його”, – запевнив Лукашенко.

Розповідаючи про спробу терактів, білоруський лідер приблизно описав, які саме дії він має на увазі.

“От ці злочини - нібито, вони тишком-нишком: десь щось написав, десь БЧБ-шний прапор наклеїв, ще щось, значок... Терористичні ці устремління”, - зазначив Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, раніше у Білорусі на 25 діб заарештували власника будинку, розмальованого в національні біло-червоно-білі кольори.

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