Алан Бадоєв публічно звернувся до чоловіка своєї ексдружини Жанни

Сьогодні Василь Мельничин святкує день народження.

Відомий український режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв залишився у чудових стосунках зі свою ексдружиною Жанною.

Окрім того, він також добре спілкується з нинішнім чоловіком Жанни - бізнесменом Василем Мельничиним. Тому сьогодні, 22 грудня, коли Василь святкує день народження, Алан також привітав його. Так, у сторіз на своїй сторінці в Instagram режисер зазначив, що Мельничин чудовий чоловік та друг.

"С днем народження, Васю! Ти прекрасний чоловік та чудовий друг! Ти можеш абсолютно все!" - звернувся до Мельничина Бадоєв.

Алан Бадоєв привітав чоловіка ексдружини з днем народження / instagram.com/alanbadoev

Зазначимо, Алан та Жанна жили у шлюбі від 2003 року до 2012. Разом вони виховують спільну доньку Лоліту. Також режисер всиновив сина Жанни від першого шлюбу – Бориса.

Жанна вийшла заміж за Василя 2014 року.

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