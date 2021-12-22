Алан Бадоев публично обратился к мужу своей экс-жены Жанны

Сегодня Василий Мельничин отмечает день рождения.

Известный украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев остался в прекрасных отношениях со своей экс-женой Жанной.

Кроме того, он также хорошо общается с нынешним мужем Жанны – бизнесменом Василием Мельничиным. Поэтому сегодня, 22 декабря, когда Василий празднует день рождения, Алан тоже поздравил его. В сторис на своей странице в Instagram режиссер отметил, что Мельничин замечательный муж и друг.

"С днем рождения, Вася! Ты прекрасный муж и отличный друг! Ты можешь абсолютно все!" – обратился к Мельничину Бадоев.

Алан Бадоев поздравил супруга экс-жены с днем рождения / instagram.com/alanbadoev

Отметим, Алан и Жанна жили в браке с 2003 года по 2012. Вместе они воспитывают совместную дочь Лолиту. Также режиссер усыновил сына Жанны от первого брака – Бориса.

Жанна вышла замуж за Василия в 2014 году.

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