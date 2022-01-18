У Греції людей від 60 років без COVID-щеплення щомісяця штрафуватимуть на 100€

У Греції людей від 60 років без COVID-щеплення щомісяця штрафуватимуть на 100€

У січні людей похилого віку, які відмовляться робити COVID-щеплення, оштрафують на 50 євро. Потім ця сума збільшиться.

Уряд Греції в понеділок, 17 січня, зобов'язав людей від 60 років вакцинуватися проти COVID-19.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що людям похилого віку, які відмовляться робити щеплення проти коронавірусу, загрожуватиме покарання, зокрема 50 євро штрафу в січні, а потім щомісячний штраф у розмірі 100 євро.

За словами міністра охорони здоров'я країни Таноса Плевріса, штрафи стягуватимуться через податкову інспекцію, а гроші підуть на фінансування державних лікарень.

"Віковий фактор важливий через його вплив на систему громадського здоров'я", - пояснив очільник грецького МОЗ. Виняток передбачено для пацієнтів, які не можуть бути вакциновані за станом здоров'я, нещодавно перенели інфекцію або очікують на послугу зі щеплення на дому.

За даними уряду Греції, 41,5% з 530 тисяч осіб з вікової групи 60 років і старше вже повністю вакцинувалися проти коронавірусу.

Загалом у Греції COVID-щеплення отримали близько 69% з 10,7 млн жителів, що трохи нижче середнього показника в ЄС (70,3%).

Смертність від COVID-19 та щоденні госпіталізації в країні збільшилися після появи висококонтагіозного варіанта "Омікрон", хоча у переважної більшості пацієнтів, які перебувають у лікарні або помирають від інфекції, підтверджують "Дельту".

У минулому році Греція запровадила мандат на вакцинацію медичних працівників, а від 1 лютого дія сертифікатів про щеплення у дорослих почала завершуватися через сім місяців, якщо власник не отримав повторного уколу.

У січні у Греції запровадили четверту дозу вакцини проти коронавірусу для окремих груп населення, зокрема пацієнтів із гематологічними та онкологічними захворюваннями, які перебувають на лікуванні, людей, які отримують імуносупресивні препарати, осіб з ревматичними захворюваннями або нирковою недостатністю, а також тих, кому пересаджували органи.

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