Сухофрукт може замінити шкідливі солодощі.

Американські дієтологи виявили несподівану властивість чорносливу. У дослідженні, опублікованому в Journal of Nutrition Bulletin, вони заявили, що він знижує потяг до солодкого.

Зі слів експертів, люди, які під час дослідження їли чорнослив, менше відчували голод і вживали менше калорій.

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Цей продукт фахівці назвали одним із найкращих для перекусів.

Так, дієтологиня Лорен Манакер зазначила, що чорнослив може замінити ласунам шкідливі десерти. Вона додала, що цей сухофрукт насичений натуральними антиоксидантами, вітамінами та мінералами та клітковиною. У кожному міститься приблизно 3,5 г природних цукрів і 0,5 г клітковини.

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Раніше вчені з Гарвардського університету розповіли про корисні властивості темного шоколаду. Вживання цього продукту сприяє збереженню молодості.

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