Вчені назвали продукт, що сповільнює старість 

Темний шоколад має переваги.

Вчені з Гарвардського університету розповіли про корисні властивості темного шоколаду. Вживання цього продукту сприяє збереженню молодості.

Про це пише Express.

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Фахівці провели дослідження, результати якого показали, що прихильники шоколаду жили на рік довше за тих, хто його не їв. Завдяки високому вмісту антиоксидантів та мінералів темний шоколад покращує кров'яний тиск та запобігає виникненню онкології, а також серцево-судинних захворювань.

Спеціалісти також заявили про користь темного шоколаду для пам'яті та роботи мозку. Вони назвали його ефективним продуктом зменшення резистентності до інсуліну й уповільнення старіння. При цьому кількість активних сполук у шоколаді безпосередньо залежить від концентрації какао.

Дослідники додали, що люди, які з'їдають три плитки темного шоколаду на місяць, подовжують собі життя. Ризик передчасної смерті у них склав на 36% менше, ніж у тих, хто відмовляє собі у вживанні цього продукту.

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Раніше стало відомо, що американські вчені провели дослідження щодо впливу кофеїну на здоров'я людини і дійшли цікавих висновків. На їхню думку, на пристрасть до кави та шоколаду впливає так званий "ген кави", який визначає, наскільки людина любить ці продукти.

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