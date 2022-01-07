В Іспанії котів та собак офіційно визнали членами сім'ї

Тепер у домашніх тварин буде ідентифікаційний документ.

Іспанія визнала домашніх улюбленців законними членами родини. У домашніх тварин буде справжня ідентифікаційна картка, яка буде внесена до національної бази даних. А ще їх віднесуть до справжніх розумних істот, а не об'єктів.

Про це йдеться 7 січня у сюжеті ТСН.19:30.

Документ радо привітали власники домашніх тварин. Адже тепер під час розлучень суд так само як і з дітьми вирішуватиме, кому краще піклуватися про улюбленця. Котик чи песик дістанеться тому, у кого краща фінансова спроможність. А ще від тварин буде складніше відмовитися й викинути на вулицю.