В Испании кошек и собак официально признали членами семьи

Теперь у домашних животных будет идентификационный документ.

Испания признала домашних питомцев законными членами семьи. У домашних животных будет настоящая идентификационная карта, которая будет внесена в национальную базу данных. А еще их отнесут к настоящим разумным существам, а не объектам.

Об этом идет речь 7 января в сюжете ТСН.19:30.

Документ с радостью приняли владельцы домашних животных. Ведь теперь во время разводов суд, равно как и с детьми, будет решать, кому лучше заботиться о любимце. Котик или собачка достанется тому, у кого лучше финансовая состоятельность. А еще от животных будет труднее отказаться и выбросить на улицу.