Парень из Прикарпатья обратился к Месси за помощью: что произошло

Парень из Прикарпатья обратился к Месси за помощью: что произошло

Каждый месяц парень нуждается в средствах для закупки гормона роста.

Соцсети взбудоражил видеоролик о 18-летнем жителе Космача из Прикарпатья Павле Винтоняке, который просит деньги на лечение у легендарного футболиста. Он узнал, что Месси часто помогает детям с дефицитом гормона роста, поскольку сам столкнулся с такой проблемой. Ролик отправили на интернет-страницу фонда футболиста.

Об этом идет речь 7 января в сюжете ТСН.19:30.

Легендарный аргентинец, как и юный житель Космача Павел Винтоняк, имел болезнь – дефицит гормона роста. Регулярные дорогостоящие уколы помогли ему вырасти почти на 40 сантиметров.

“Если бы смог, помог мне, чтобы я подрос, на лечение помог бы мне. Потому что очень мало времени до закрытия зон роста – сами понимаете. Мне сейчас уже 18 полных есть, так я не знаю, сколько еще времени”, — сказал Павел Винтоняк.

Волонтеры сами написали сценарий, организовали съемку. Нашли переводчика.

“Мы думаем, что так можно достучаться до Месси, который имел ту же проблему и, возможно, через наших знаменитых футболистов, имеющих связь с ним. Возможно, они смогут с ним связаться”, – отметил Виталий Мацьоцкий, активист.

Сам Павел о футбольной карьере даже не думает. Его мечты скромны – вырасти, иметь свою семью, получить образование и зарабатывать на достойную жизнь родных. Пока учится на строителя. Но даже подработок найти не может.

В месяц на спасительные уколы Павлу нужно почти тысяча долларов. А колоть их еще года два. Поэтому юноше так важно, чтобы Лионель Месси его услышал.

18-летний парень из Прикарпатья обратился к Месси за помощью | Новости Украины

Читайте также: