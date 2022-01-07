Хлопець з Прикарпаття звернувся до Мессі за допомогою: що сталося

Хлопець з Прикарпаття звернувся до Мессі за допомогою: що сталося

Кожного місяця хлопець потребує кошти для закупівлі гормону росту.

Соцмережі розбурхав відеоролик про 18-річного жителя Космача з Прикарпаття Павла Вінтоняка, який просить гроші на лікування у легендарного футболіста. Він дізнався, що Мессі часто допомагає дітям, які мають дефіцит гормону росту, оскільки сам зіткнувся з такою проблемою. Ролик відправили на інтернет-сторінку фонду футболіста.

Про це йдеться 7 січня у сюжеті ТСН.19:30.

Легендарний аргентинець, як і юний житель Космача Павло Вінтоняк, мав хворобу - дефіцит гормону росту. Регулярні дорогі уколи допомогли йому вирости майже на 40 сантиметрів.

“Якщо би зміг, допоміг мені, щоб я підріс, на лікування допоміг би мені. Бо дуже вже мало часу до закриття зон росту - самі розумієте. Мені зараз вже 18 повних є, то я не знаю, скільки ще часу”, - сказав Павло Вінтоняк.

Волонтери самі написали сценарій, організували зйомку. Знайшли перекладача.

“Ми думаємо, що так можна достукатися до Мессі, який мав таку саму проблему і, можливо, через наших знаменитих футболістів, які мають зв'язок з ним. Можливо, вони зможуть з ним зв'язатися”, - зазначив Віталій Мацьоцький, активіст.

Сам Павло про футбольну кар'єру навіть не думає. Його мрії скромні - вирости, мати свою сім'ю, здобути освіту та заробляти на гідне життя рідних. Наразі вчиться на будівельника. Але навіть підробітку знайти не може.

На місяць на рятівні уколи Павлові потрібна майже тисяча доларів. А колоти їх іще років зо два. Тому юнакові так важливо, аби Ліонель Мессі його почув.

18-річний хлопець з Прикарпаття звернувся до Мессі по допомогу | Новини України

Читайте також: