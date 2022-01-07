Послуги платних інтернет-сервісів будуть оподатковуватися: хто заплатить за покупки

Послуги платних інтернет-сервісів будуть оподатковуватися: хто заплатить за покупки

У народі такий податок вже встигли охрестити "податком на Google".

Послуги іноземних соцмереж, відеоплатформ, ігрових сервісів чи реклами в Інтернеті, за які платять українці, - відтепер будуть оподатковуватися. Від 1 січня в чеку з'явиться податок на додану вартість. А це майже 20 відсотків.

Про це йдеться 7 січня у сюжеті ТСН.19:30.

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“Щоб на Фейсбук дивитися рекламу – ви за це платите, щоб на Нетфлікс дивитися - ви за це платите, щоб зберігати дані в айклауд – ви за це платите. Власне через цей податок на електронні послуги запроваджується механізм - як справляти податки з постачальників електронних послуг”, - пояснив Геннадій Войціцький, партнер податкової практики юридичної компанії “Бейкер Макензі”.

У народі такий податок вже встигли охрестити "податком на Google". Втім, в реальності він зачіпатиме значно більше сфер. Це послуги соцмереж, відеосервісів, хмарних сховищ, ігрових сервісів чи онлайн послуг. Відтепер його платитимуть компанії, що мають більше 1 мільйона гривень обороту на українських споживачах.

Виняток, кажуть у Верховній Раді, зробили лише для навчальних сервісів. Вони так само залишаться неоподаткованими.

Переважна більшість компаній ще до Нового року повідомили: тепер їхні послуги оподатковатимуться. Однак сам підхід, хто заплатить за податок, у багатьох відрізняється.

Одні інтернет-гіганти ці кошти фактично сплачують із власної кишені, інші - повністю переклали вартість на користувачів. Експерти інтернет-ринку не виключають - це може бути тимчасова ситуація. Компанії поки вивчатимуть ринок, дивимуться на поведінку споживачів і вже тоді остаточно вирішать, хто платитиме.

Утім, новий податок може зачепити і тих, хто цифровими сервісами не користується. Все більше компаній розміщують рекламу саме в Інтернеті.

Послуги платних Інтернет-сервісів тепер будуть оподатковуватися | Новини України

Нагадаємо, касові апарати й фіскальні чеки - тепер обов'язкові для більшості покупок. Вимога, проти якої так довго виступали учасники руху "Save ФОП", набула чинності 1 січня 2022 року. Відтепер продавець зобов'язаний видати саме фіскальний чек, відповідно - про цю транзакцію знатиме податкова і, відповідно, будуть сплачені податки.

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