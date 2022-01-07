97-річний тенісист з Харкова став рекордсменом Книги Гіннеса

Професійно тенісом Станіславський не займався.

Леонід Станіславський з Харкова - спортсмен-любитель і не здобуває численних перемог і шалених гонорарів. Однак його ім'я є в Книзі рекордів Гіннеса. А все тому, що він - найстарший у світі тенісист. Чоловікові вже 97 років.

Про це йдеться 7 січня у сюжеті ТСН.19:30.

Леонід Станіславський полюбив теніс у зрілому віці. Це було понад 60 років тому. Сам за фахом - авіаційний інженер, проєктував канатні дороги. А у вільний час ішов на корт.

Пенсіонер не просто грає в теніс, а ще й бере участь у чемпіонатах. На перші змагання поїхав 7 років тому. Довелося грати з молодшими суперниками.

“Дуже важко грати. По-перше, з молодшими. А, по-друге, у них клас вище. А я любитель, але супротив був”, - сказав Леонід Станіславський.

Не просто грав, а й став найстаршим тенісистом на планеті. І влітку потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Нарешті в тенісі з'явилася категорія для тих, кому за 90. На чемпіонаті в Іспанії Леонід хоч і не виграв, але провів символічний матч із шостою ракеткою світу Рафаелем Надалем - спортсменом, що фактично втричі молодший нього. Цю зустріч поміж змаганнями для нього влаштували друзі.

Тепер пару геймів пан Леонід хоче зіграти з іншим своїм кумиром. Експершою ракеткою світу Роджером Федерером. Але найголовніша мрія - відсвяткувати на корті 100-річний ювілей.

"Ті, що вражають": 97-річний тенісист із Харкова потрапив до Книги рекордів Гіннеса

Нагадаємо, американець Колін О’Бреді став першою в історії людиною, якій вдалося самотужки перетнути Антарктиду. Для того, аби перетнути континент, 33-річному спортсмену знадобилося 54 дні. На своєму шляху він використовував лижі, сани та інше спортивне спорядження.

Автори: Юлія Семененко. Микола Щиров. Харків, ТСН. 1+1