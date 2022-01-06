Ученые назвали продукт, замедляющий старость

Темный шоколад имеет преимущества.

Ученые из Гарвардского университета рассказали о полезных свойствах темного шоколада. Употребление этого продукта способствует сохранению молодости.

Об этом пишет Express.

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Специалисты провели исследование, результаты которого показали, что любители шоколада жили на год дольше тех, кто его не ел. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов и минералов темный шоколад улучшает кровяное давление и предотвращает возникновение онкологии, а также сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты также заявили о пользе темного шоколада для памяти и работы мозга. Они назвали его эффективным продуктом для уменьшения резистентности к инсулину и замедлению старения. При этом количество активных соединений в шоколаде напрямую зависит от концентрации какао.

Исследователи добавили, что люди, съедающие три плитки темного шоколада в месяц, продлевают жизнь. Риск преждевременной смерти у них составил на 36% меньше, чем у тех, кто отказывает себе в употреблении этого продукта.

"Потерянный вкус" | Когда на территории Украины появилось кофе

Ранее стало известно, что американские ученые провели исследования насчет влияния кофеина на здоровье человека и пришли к интересным выводам. По их мнению, на страсть к кофе и шоколаду влияет так называемый "ген кофе", который определяет, насколько человек любит эти продукты.

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