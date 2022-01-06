Ученые назвали продукт, замедляющий старость

Темный шоколад имеет преимущества.
Ученые из Гарвардского университета рассказали о полезных свойствах темного шоколада. Употребление этого продукта способствует сохранению молодости.
Об этом пишет Express.
Специалисты провели исследование, результаты которого показали, что любители шоколада жили на год дольше тех, кто его не ел. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов и минералов темный шоколад улучшает кровяное давление и предотвращает возникновение онкологии, а также сердечно-сосудистых заболеваний.
Специалисты также заявили о пользе темного шоколада для памяти и работы мозга. Они назвали его эффективным продуктом для уменьшения резистентности к инсулину и замедлению старения. При этом количество активных соединений в шоколаде напрямую зависит от концентрации какао.
Исследователи добавили, что люди, съедающие три плитки темного шоколада в месяц, продлевают жизнь. Риск преждевременной смерти у них составил на 36% меньше, чем у тех, кто отказывает себе в употреблении этого продукта.
Ранее стало известно, что американские ученые провели исследования насчет влияния кофеина на здоровье человека и пришли к интересным выводам. По их мнению, на страсть к кофе и шоколаду влияет так называемый "ген кофе", который определяет, насколько человек любит эти продукты.
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