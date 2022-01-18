Диетологи обнаружили неожиданное свойство чернослива

Сухофрукт может заменить вредные сладости.

Американские диетологи выявили неожиданное свойство чернослива. В исследовании, опубликованном в Journal of Nutrition Bulletin, они заявили, что он снижает тягу к сладкому.

По словам экспертов, люди, которые во время исследования ели чернослив, меньше ощущали голод и употребляли меньше калорий.

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Этот продукт специалисты назвали одним из лучших для перекусов.

Так, диетолог Лорен Манакер отметила, что чернослив может заменить сладкоежкам вредные десерты. Она добавила, что этот сухофрукт насыщен натуральными антиоксидантами, витаминами, минералами и клетчаткой. В каждом содержится примерно 3,5 г природных сахаров и 0,5 г клетчатки.

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