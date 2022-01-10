Росія не дала гарантій не вторгатися до України — США

Росія не дала гарантій не вторгатися до України — США

Шерман запевнила, що США не ухвалюватимуть жодних рішень щодо України без попередніх консультацій з керівництвом країни.

Перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман після переговорів із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим у Женеві заявила, що США не дозволять нікому закривати двері в НАТО для країн, які бажають стати членами Альянсу.

Про це повідомляють росЗМІ.

"Ми нікому не дозволимо припинити політику відкритих дверей у НАТО, яка завжди була центральною для альянсу", — сказала вона.

Шерман запевнила, що США не ухвалюватимуть жодних рішень, що стосуються України, без попередніх консультацій з керівництвом країни.

Перший заступник держсекретаря США наголосила, що Росія не дала США гарантій не вторгатися до України. Шерман упевнена, що найкращим доказом відсутності агресивних планів РФ стане "повернення російських збройних сил від кордону України до місць дислокації".

Також вона повідомила, що Росія та США на переговорах у Женеві обговорили питання про військові навчання в Європі. За словами Шерман, Вашингтон не обговорюватиме з РФ кількість своїх військових у Європі.

Нагадаємо, що в понеділок, 10 січня, у Женеві завершилися переговори урядових делегацій Росії та США про так звані "гарантії безпеки", якими Москва вимагає виключити можливість вступу України до НАТО.