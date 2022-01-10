Россия не дала гарантий не вторгаться в Украину — США

Россия не дала гарантий не вторгаться в Украину — США

Шерман заверила что США не будут принимать никаких решений, касающихся Украины, без предварительных консультаций с руководством страны.

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман, после переговоров с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым в Женеве, заявила, что США не позволят никому закрывать двери в НАТО для стран, желающих стать членами Альянса.

Об этом сообщают росСМИ.

"Мы никому не позволим прекратить политику открытых дверей в НАТО, которая всегда была центральной для альянса", — сказала она.

Шерман заверила что США не будут принимать никаких решений, касающихся Украины, без предварительных консультаций с руководством страны.

Первый замгоссекретаря США подчеркнула, что Россия не дала США гарантий не вторгаться в Украину. Шерман уверена, что лучшим доказательством отсутствия агрессивных планов РФ станет "возвращение российских вооруженных сил от границы Украины в места дислокации".

Также она сообщила, что Россия и США на переговорах в Женеве обсудили вопрос о военных учениях в Европе. По словам Шерман, Вашингтон не будет обсуждать с РФ количество своих военных в Европе.

Напомним, что в понедельник, 10 января, в Женеве завершились переговоры правительственных делегаций России и США о так называемых "гарантиях безопасности", которыми Москва требует исключить возможность вступления Украины в НАТО.