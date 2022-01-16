Провал переговорів: росіяни готують привід для масштабного вторгнення до України

Розпилення отруйного аміаку на окупованому Донбасі. Вибух артилерійських складів на межі України і Придністров’я - окупованої росіянами частини Молдови. Або ж Путін знову підірве житлові будинки у самій Москві, як це було в 1999 році, щоб отримати привід почати другу чеченську війну.

Цей перелік - лише частина імовірних провокацій, про які зараз вголос застерігають і західні політики, і українська розвідка. Московський шантаж Заходу не спрацював, тому Путіну знову потрібен привід для війни. Зменшити напругу, яку створює Росія на українському кордоні, намагалися упродовж усього тижня — і на переговорах в Женеві, і в Брюселі, і в Відні. Результатом явно незадоволені обидві сторони перемовин.

Про це йдеться в неділю, 16 січня, у сюжеті ТСН.Тиждень.

Справжні плани Росії

Росія продовжує тактику погроз, зокрема почала раптову перевірку бойової готовності військ на кордонах з Україною з особливою увагою до перекидання військ. Щоправда, загрози вторгнення найближчим часом не передбачають. За даними американської розвідки, дату можливого вторгнення до України Путін посунув ближче до весни: тоді буде сухіший ґрунт.

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд попередила: в разі нападу США мають 18 сценаріїв, як завдати Росії "гострого болю". Але Захід готовий продовжувати перемовини, хоча градус напруги тепер найвищий від часів Холодної війни.

У Москві марять поверненням земель та могутності Радянського Союзу, але розуміють, - без України ідея нової російської імперії приречена на крах. Перекрити українцям шлях до Європи Москва готова за будь-яку ціну.

Директор російськомовного мовлення пропагандистського телеканалу RT Антон Красовський озвучив справжню мету Кремля коли заявляв: “Хрен вам! Вот вам, а не НАТО! Даже не мечтайте, твари!“ та обіцяв Росія введе свої війська в Україну, бо це “наша земля”.

Таким є переклад на зрозумілу мову того, що росіяни мали на увазі на переговорах, кажучи “Дайте нам гарантії безпеки”. Але західні дипломати з першої зустрічі в Женеві цей сленг цілком зрозуміли, і одразу ж обнулили вимоги Путіна про нерозширення НАТО.

Підтримка Заходу

“Це Росія зібрала понад сто тисяч військ вздовж українських кордонів. Росія здійснила вторгнення до України в 2014-му, це Росія продовжує підживлювати війну на сході України. І зараз саме дії Росії призводять до кризи не тільки в Україні, а й в усій Європі і в нас”, - заявила заступниця Держсекретаря США Венді Шерман.

Якщо російські сили просунуться ще далі вглиб України, під санкції потрапить особисто Володимир Путін. Блокування закордонного майна та заборона на в’їзд до Штатів – ось що загрожує йому, його ближньому колу та й усій військовій та політичній еліті Росії. Навряд чи це сподобається власникам капіталів, які бачать Кремль як гаранта своєї недоторканості. І це лише частина санкцій, які обіцяє Захід.

Ще один неприємний сюрприз для Кремля стався вже під час переговорів. Адміністрація Байдена негласно передає Україні додаткову військову допомогу на 200 мільйонів доларів. Йдеться про стрілецьку зброю, боєприпаси, засоби зв’язку та інше обладнання. А конгресмени-республіканці розробили законопроєкт щодо особливих союзницьких відносин з Україною, який вони назвали “НАТО плюс”.

На свій ультиматум про гарантії невходження України до НАТО Росія отримує гучного ляпаса від Генсека альянсу, який емоційно запевнив, що членство України вже ухвалене, вступ до Альянсу лише питання часу.

“Лише Україна і тридцять союзників вирішуватимуть, коли Україна буде готова до членства. Ніхто більше. Тут у Росії немає права вето”, - заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

А ще в Брюсселі заговорили про можливість приєднаня до НАТО інших сусідів Росії - досі нейтральних Швеції та Фінляндії. Сім десятків років вони відмовлялись від участі в Північноатлантичному Альянсі. Пітерці до фінів ледь не по молоко їздили, бо близько, дешево і якісно. Тож росіяни явно отримали зворотний ефект від переговорів.

Новий рівень гібридної війни

Збагнувши, що їхній ультиматум відкинуто, росіяни швидко перейшли до прямих погроз. “Наше терпіння на межі. Ми дуже довго запрягали”, - відреагував на ситуацію міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров.

Тим часом у російському медіапросторі розпочинається антиукраїнська істерія в рази потужніша, аніж в 2014 році. Пропагандисти вже прямо заявляють про найближче знищення України.

Після провальних для себе перемов росіяни намагаються вийти на новий рівень гібридної війни. На думку колишнього командувача військами США в Європі Бена Годжеса, у цій ситуації широкомасштабне вторгнення в Україну малоймовірне.

“Їхня мета не завойовувати всю Україну, а представити Україну для Заходу як державу, яка не відбулася і яку не можна прийняти ані до ЄС, ані до НАТО. Для цього їм не потрібно влаштовувати наступ на Київ або доходити до Львова”, - стверджує військовий експерт.

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За його словами, у Кремлі розуміють, що у разі наступу вони матимуть значну кількість жертв серед росіян і це буде важко приховати.

“Вони дадуть ситуації вибухнути рівно настільки, щоб Захід обмежився тільки санкціями. Будуть поступово, крок за кроком, брати те, що їм потрібно. Звісно, це відбуватиметься в контексті потужних кібератак та спроб порушити здатність урядових та військових структур України до рішень та дій”, - зауважив він і ніби у воду дивився.

Через кілька годин після цієї розмови з генералом сталася потужна кібератака на десятки урядових установ України. "Ми впевнені на 99,999 відсотків, що це Російська Федерація. Друга сторона, ми на 99,999 відсотків впевнені, що це структура дотична до російського сектору безпеки і оборони", - заявив з цього приводу секретар РНБО України Олексій Данілов.

Після провальних переговорів від Росії можна чекати чогось більшого, ніж просто кібератака.

Ймовірність провокацій

Росія готується напасти сама на себе, аби звинуватити в цьому Україну, попереджає американська розвідка. Приблизно так, як зробили нацисти, щоб розв’язати Другу світову війну.

“Росія створює умови, щоби сфабрикувати привід для вторгнення, включно з диверсіями та інформаційними атаками, щоби звинуватити Україну у нападі на Російські сили на сході України. У нас є інформація про те, що Росія вже розмістила групу оперативників для того, щоби на сході України провести операцію під чужим прапором", - заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

Польський дипломат Радослав Сікорський у своєму Твіттері написав: “Путін створив привід для другої чеченської війни, яка стрімко підняла його на посаду президента. Примусивши ФСБ підірвати багатоквартирні будинки з допомогою гексогену та убивши сотні росіян. Я очікую на схожий підхід і щодо України”.

Вразливих точок створення приводу для війни – кілька. Одна з них – Придністров’я, де російські війська охороняють багатотонні склади з боєприпасами. Про це говорить наша розвідка. А в окупованій Горлівці стався витік аміаку, який, за даними українських спецслужб, росіяни хочуть представити як хіматаку збоку України. Вочевидь, щоб прозвучали заклики, добре знайомі з 2014 року - “Путін, введи війська”.

Однак, на думку секретаря РНБО України Олексія Данілова, якщо в нашій країні не буде внутрішньої дестабілізації, то шансів на успіх у Росії — нуль.

"У нас є розрахунки. Для того, щоб тримати нашу територію, Російській Федерації треба мати півтора мільйони військових. Тепер в мене запитання, скільки наших громадян встануть на захист? В перший тиждень п'ять мільйонів наших громадян підуть на захист нашої країни", - запевнив він.

Але треба зважати на те, що саме внутрішня дестабілізація в сусідніх країнах - це те, в чому російські спецслужби неперевершені. І саме цього нам варто не допустити будь-якою ціною.

Провал переговорів: російські оперативники готують привід для масштабного вторгнення до України

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