"Щоб протистояти агресору": Естонія передає Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin

Країни Балтії продовжать надалі співпрацю щодо швидкої поставки зброї Україні.

Естонія, Латвія та Литва, які є союзниками по НАТО, отримали необхідні дозволи від Сполучених Штатів на швидку відправку зброї та продовження поставок озброєння до України на тлі можливого вторгнення Росії.

Спільну заяву для преси зробили міністр оборони Естонії Калле Лаанет, міністр оборони Латвії Артіс Пабрикс і міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Сьогодні Україна стоїть на передовій військового конфлікту з Росією. Треба бути точними – війна в Україні триває і сьогодні, і важливо всіляко підтримувати Україну, щоб вона могла протистояти агресору", – сказав міністр оборони Естонії Лаанет.

Зазначається, що Естонія передасть Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin, латвійсько-литовські ракети-повітря Stinger та інші засоби для зміцнення незалежної обороноздатності України.

Також міністри наголосили, що країни Балтії продовжать співпрацю щодо швидкої поставки зброї Україні і що вони надалі підтримуватимуть Україну не лише дипломатично та політично, а й сприятимуть зміцненню обороної здатності України.

Нагадаємо, очільник Білого дому Джо Байден вважає, що вторгнення РФ в Україну мало б найсерйозніші наслідки для миру від Другої світової війни.

Водночас Байден не відкидає можливості проведення саміту з Путіним через агресію РФ навколо України.

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