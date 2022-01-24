В РНБО назвали точну кількість військ РФ біля українських кордонів

Окрім основної кількості російських військ, біля кордонів з Україною скупчилися близько 10-11 тисяч додаткових військовослужбовців.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що станом на 24 січня поблизу кордонів України перебувають близько 109 тисяч російських військових.

Про це він повідомив 24 січня під час брифінгу за підсумками засідання РНБО.

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Він наголосив, що крім 100-тисячної російської армії, біля кордонів з Україною скупчилися близько 10-11 тисяч додаткових військовослужбовців.

"Ми бачимо 109 тисяч військових і 10-11 тисяч так званого супроводу. Якщо це для наших партнерів велике збільшення, для нас - це не новина. Збільшення на 2-3 тис. для нас - це не критично. Ми все відстежуємо. Навіть про тих військових, які будуть на території Білорусі в лютому на навчанні, ми будемо знати (кількість військ - ред.)", - заявив він.

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Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що наразі немає жодних підстав для тверджень про можливість повномасштабного наступу на нашу територію збройних сил Російської Федерації.

Водночас командувач ООС в інтерв'ю The Times висловив думку, що Росія може напасти на Україну в лютому - коли завершаться зимові Олімпійські ігри в Пекіні.

Тим часом в Міноборони повідомили, що українську армію вже збільшено на 11 тисяч осіб. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, також вже сформовано командування сил тероборони, 4 регіональних управління тероборони та відповідну кількість батальйонів.

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