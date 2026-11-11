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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 11 листопада: яка її потужність

Попередньо, протягом наступних кількох днів геомагнітна активність переважно буде спокійною.

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Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

Сьогодні, 4 листопада, очікується слабка магнітна буря. Після кількох днів збурення вона опустилася до зеленого рівня — К-індексу 1,7.

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

За даними науковців, швидкість сонячного вітру залишається підвищеною через вплив корональної діри на Сонці. Втім, протягом найближчих кількох днів вона поступово знижуватиметься.

Геомагнітна активність переважно буде спокійною. Водночас упродовж наступних одного-двох днів можливі короткочасні періоди її посилення, поки вплив корональної діри слабшатиме.

Магнітна буря 11 листопада. ФОТО: meteoagent.

Магнітна буря 11 листопада. ФОТО: meteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі і до початку і після сильного збурення впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.

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