Магнітна буря 11 листопада: яка її потужність

Магнітна буря / © Associated Press

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Сьогодні, 4 листопада, очікується слабка магнітна буря. Після кількох днів збурення вона опустилася до зеленого рівня — К-індексу 1,7.

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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За даними науковців, швидкість сонячного вітру залишається підвищеною через вплив корональної діри на Сонці. Втім, протягом найближчих кількох днів вона поступово знижуватиметься.

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Геомагнітна активність переважно буде спокійною. Водночас упродовж наступних одного-двох днів можливі короткочасні періоди її посилення, поки вплив корональної діри слабшатиме.

Магнітна буря 11 листопада. ФОТО: meteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі і до початку і після сильного збурення впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.

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