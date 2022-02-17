Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 17 лютого

За останню добу кількість хворих зросла на понад 33 тисячі.
В Україні станом на ранок 17 лютого 2022 року зафіксовано 33 330 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 259 людей, 27 441 пацієнт одужав.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 3 284 особи, а 66 082 людини вакциновано проти COVID-19.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 4 637 260 осіб;
- одужало – 3 866 755 осіб;
- летальних випадків – 103 824;
- проведено ПЛР-тестувань – 19 235 891.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 631 689 людей, з них отримали першу дозу – 15 631 687 людей, отримали дві дози – 15 043 831 людина, отримали додаткову дозу – 25 353 людини, бустерну дозу – 617 082 людини. Загалом проведено 31 317 953 щеплення.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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