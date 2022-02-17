Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 17 февраля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 17 февраля

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 33 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 17 февраля 2022 года зафиксировано 33 330 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 259 человек, 27 441 пациент выздоровел.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 3 284 человека, а 66 082 человека вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 637 260 человек;

поправилось – 3 866 755 человек;

летальных исходов – 103 824;

проведено ПЦР-тестов – 19 235 891.

С начала вакцинальной кампании привито 15 631 689 человек, из них получили первую дозу – 15 631 687 человек, получили две дозы – 15 043 831 человек, получили дополнительную дозу – 25 353 человека, бустерную дозу – 617 082 человека. В общей сложности проведено 31 317 953 прививки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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