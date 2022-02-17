У Кракові ураган повалив будівельний кран, є загиблі: відео

Швидкість вітру під час стихії сягала 100 км/год.
У польському місті Кракові під час ураганного вітру на місці спорудження житлового комплексу упав будівельний кран. Четверо людей отримали поранення, двоє з них загинули.
Про це повідомляє у четвер, 17 лютого, видання tvn24.
Під поривами вітру кран заввишки понад 20 метрів впав на новобудови. Під час падіння у кабіні оператора нікого не було.
Внаслідок інциденту постраждали четверо людей, двоє з них отримали невідкладну медичну допомогу на місці. Ще двоє постраждалих через важкі поранення померли.
Загинуло двоє чоловіків віком 23 та 63 років, один із них перебував на даху будівлі, інший – на землі. Інформацію про їхню загибель підтвердив речник малопольської поліції Себастьян Глен.
Момент падіння крана зафіксували на відео випадкові очевидці.
Нагадаємо, цього ж дня через сильні пориви вітру без світла залишились 162 населені пункти Львівської області.
Читайте також: