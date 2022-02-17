У Кракові ураган повалив будівельний кран, є загиблі: відео

У Кракові ураган повалив будівельний кран, є загиблі: відео

Швидкість вітру під час стихії сягала 100 км/год.

У польському місті Кракові під час ураганного вітру на місці спорудження житлового комплексу упав будівельний кран. Четверо людей отримали поранення, двоє з них загинули.

Про це повідомляє у четвер, 17 лютого, видання tvn24.

Під поривами вітру кран заввишки понад 20 метрів впав на новобудови. Під час падіння у кабіні оператора нікого не було.

Внаслідок інциденту постраждали четверо людей, двоє з них отримали невідкладну медичну допомогу на місці. Ще двоє постраждалих через важкі поранення померли.

Загинуло двоє чоловіків віком 23 та 63 років, один із них перебував на даху будівлі, інший – на землі. Інформацію про їхню загибель підтвердив речник малопольської поліції Себастьян Глен.

Момент падіння крана зафіксували на відео випадкові очевидці.

Ураганний вітер на території сусідньої країни завдає збитків від самого ранку. За інформацією метеорологів, швидкість вітру у Малопольському воєводстві, де трапився нещасний випадок, місцями може перевищувати 100 км/год.

Нагадаємо, цього ж дня через сильні пориви вітру без світла залишились 162 населені пункти Львівської області.

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