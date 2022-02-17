Київську ГЕС узяли під посилену охорону (фото)

Правоохоронці проводять превентивні заходи, зокрема, перевіряють документи громадян і транспортні засоби, патрулюють прилеглу до ГЕС місцевість.

Військовослужбовці Першої Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка спільно з працівниками Нацполіції взяли під посилену охорону Київську ГЕС.

Про це у четвер, 17 лютого, повідомляє пресслужба Національної гвардії України.

"З огляду на виклики сьогодення та всю відповідальність, яка покладена на підрозділи Національної гвардії України, до несення служби відібрані найбільш досвідчені військовослужбовці Першої Президентської бригади", - – зазначив заступник начальника Північного Київського ТУ зі служби полковник Олег Дуда.

Національна гвардія України

За його словами, серед них є гвардійці, які несли службу в районі проведення ООС та мають бойовий досвід. Бійці мотивовані та готові спільно з поліцейськими забезпечити надійну охорону та безперебійне функціонування гідроелектростанції.

Національна гвардія України

Зазначається, що основним завданням правоохоронців є забезпечення надійного захисту об’єкту, а також унеможливлення несанкціонованих проникнень диверсійних груп противника з метою проведення провокацій для дестабілізації обстановки як у регіоні, так і у державі.

Нагадаємо:

Національна поліція, Держприкордонна служба та Держслужба з надзвичайних ситуацій від 14 лютого працюють у посиленому режимі. Таку зaяву зробив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Про те, як люди ставляться до збільшення силовиків на вулицях - у нашому матеріалі.

Очільник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що перехід на службу в посиленому режимі вже дає перші позитивні результати.

Громадянам потрібно бути готовими до перевірок документів на вулицях | Новини України

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