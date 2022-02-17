Напруженість в Україні досягла максимального рівня від 2014 року - ООН

Напруженість в Україні досягла максимального рівня від 2014 року - ООН

В ООН вважають, що нинішня ситуація в Україні - край небезпечна.

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) вважають, що напруженість в Україні на тлі ескалації конфлікту з боку Російської Федерації досягла максимального рівня, починаючи від 2014 року.

Про це заявила заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло під час виступу на Радбезі ООН.

Вона висловила стурбованість щодо загострення в зоні ООС і закликала всі сторони на Донбасі до стриманості.

"Сьогодні напруженість в Україні і навколо неї досягла максимального напруження з 2014 року. Часто і густо звучать заяви щодо можливого військового конфлікту. Що б ми не думали про перспективи такої конфронтації, реальність така, що нинішня ситуація в край небезпечна. Ми також закликаємо всі сторони відмовитися від односторонніх рішень, що підривають Мінські домовленості, зокрема щодо статусу ОРДЛО" - сказала вона.

Нагадаємо, в зоні проведення ООС ситуація залишається неспокійною. Від ранку 17 лютого російсько-окупаційні війська гатять зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями. Зокрема, вони обстріляли дитсадок у Станиці Луганській, ліцей, залізницю. У результаті чого поранені українські військові та цивільні.

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