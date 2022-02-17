У Кривому Розі сталася стрілянина: двоє поранених

Стрілець зі своїм товаришем втекли з місця події.

У Кривому Розі в центрі міста сталася стрілянина. Між собою поконфліктували четверо чоловіків, двох з них з пораненнями забрала швидка.

Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на Криворізьке районне управління поліції.

Інцидент стався сьогодні, 17 лютого у Центрально-Міському районі Кривого Рогу на вулиці Кривбасівській. Між чоловіками стався конфлікт, під час якого один із його учасників дістав пневматичний пістолет і почав стріляти.

В результаті стрілянини постраждали двоє чоловіків 40 та 35 років. Вони отримали травми голови та паху. Обох постраждалих доправили до лікарні.

Стрілець разом із приятелем втекли.

Поліція розслідує подію.

Нагадаємо, що Львові старшокласники отримуватимуть базові навички зі стрільби. У багатьох закладах освіти проводитимуть відповідні навчання.

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