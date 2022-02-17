В Кривом Роге произошла стрельба: двое раненых

Стрелок со своим товарищем скрылись с места происшествия.

В Кривом Роге в центре города произошла стрельба. Между собой поконфликтовали четверо мужчин, двоих из них с ранениями увезла скорая.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на Криворожское райуправление полиции.

Инцидент произошел сегодня, 17 февраля, в Центрально-Городском районе Кривого Рога на улице Кривбассовской. Между мужчинами произошел конфликт, во время которого один из его участников достал пневматический пистолет и начал стрелять.

В результате стрельбы пострадали двое мужчин 40 и 35 лет. Они получили травмы головы и паха. Обоих пострадавших доставили в больницу.

Стрелок вместе с приятелем скрылись.

Полиция расследует произошедшее.

Напомним, что Львове старшеклассники будут получать базовые навыки по стрельбе. Во многих учебных заведениях будут проводить соответствующие учения.

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