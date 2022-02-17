"Поймал" шесть пуль: бойца ММА ранили во время стрельбы в центре Москвы

"Поймал" шесть пуль: бойца ММА ранили во время стрельбы в центре Москвы

Огонь открыл охранник фитнес-клуба.

Боец ММА Багдат Дюсембаев по прозвищу "Казах" был ранен во время стрельбы возле фитнес-клуба в центре Москвы.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что спортсмен поругался с охранником спортивного заведения на улице Орджоникидзе. Дюсембаев приехал покупать абонемент в фитнес-клуб. Он оставил автомобиль на парковке и занимался оформлением клубной карты.

Охрана попросила Багдата убрать машину, начался конфликт, во время которого охранник шесть раз выстрелил в Дюсембаева. Боец получил ранение в грудь, его госпитализировали в одну из больниц. Медики оказывают ему помощь.

30-летний Багдат Дюсембаев выступает в любительском ММА. Боец участвовал в турнирах TOPDOG и Hardcore ММА. На его счету семь поединков, в которых он одержал две победы, потерпел четыре поражения, и однажды была ничья.

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