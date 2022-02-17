"Очень расстроены, дети плачут": подробности гибели 6-летнего мальчика под Днепром

Местные жители предполагают, что ребенок мог упасть в реку из мостика.

В Днепропетровской области в реке Соленая нашли тело 6-летнего мальчика. Утром ребенок пошел в школу, но домой так и не вернулся. Родные мальчика забили тревогу и сообщили в полицию. В течение нескольких часов его искали правоохранители и местные жители, а затем тело ребенка обнаружили на поверхности водоема под ледом в 15 метрах от берега. Мальчик утонул.

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Подробности трагедии рассказывает OBOZREVATEL.

Мог упасть с мостика

Трагедия произошла в селе Новопавловка Межевского района. 6-летний Ярослав с утра пошел в школу, а потом к бабушке, но до нее так и не дошел.

Как рассказывает одна из местных жительниц, чтобы попасть к бабушке, ребенок должен был перейти реку.

"Она у нас вроде бы мелкая, из-за нее опрокинутый самодельный мостик. Возможно, он с него упал. Почему – никто пока не знает. Загляделся, поскользнулся – трудно сказать. Но искали его несколько часов, уже все местные подключились. А потом рыбаки взяли лодку и поплыли осматривать реку. Так его и нашли", – рассказывает она.

Волонтеры из павлоградской группы "Поиск пропавших людей" рассказывают, что к ним за помощью в поиске ребенка обратились правоохранители, но доехать они не успели — мальчика нашли.

В сельском совете Новопавловки отказались объяснить, в каком состоянии мостик, по которому мог проходить ребенок.

Был открытым и добрым ребенком

Ярослав был не единственным ребенком в семье у него еще младшая сестренка. В прошлом году мальчик пошел в первый класс, а 30 марта должен был праздновать свой 7-й день рождения.

Мама одного из одноклассников рассказывает, что он был очень открытым и добрым ребенком.

"Ему нравилось учиться, он такой усердный. У них в прошлом году был выпускной в садике, он там тоже участвовал в выступлении. Я сначала услышала, что кто-то у нас пропал в деревне, но не знала, что Ярослав. Говорили, что маленький мальчик. И уже к вечеру стало известно, что это одноклассник и его нашли в реке. Мы очень расстроены из-за его гибели, дети плачут", — говорит женщина.

Родители Ярослава работают на местном агропредприятии. В селе о семье отзываются положительно.

Напомним, что в Никопольском районе в селе Капуловка на реке Чортомлык утонул мужчина. Он нырнул в прорубь и пошел под лед.

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