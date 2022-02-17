Пошла в аптеку и не вернулась: в Херсонской области исчезла девушка

Пошла в аптеку и не вернулась: в Херсонской области исчезла девушка

Ангелина не выходит на связь несколько дней.

В Херсонской области в полицию обратилась жительница с. Преображенка. Мать сообщила, что 15 февраля около 13.00 ее 15-летняя дочь Пуляева Ангелина Александровна пошла в аптеку и домой не вернулась.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Приметы девушки: на вид 15-17 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые.

Была одета в зеленую куртку, черные джинсы с прорезями, кроссовки белого цвета и бежевую шапку.

В полиции просят граждан, которые видели девушку или имеют информацию о ее местонахождении, обратиться по телефонам: 095-879-76-18, 050-503-34-21 или на 102.

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