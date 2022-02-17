В Украине собираются создать Силы киберобороны: детали

В настоящее время окончательно не сформирована нормативно-правовая база Сил.

В Украине Министерство обороны совместно с СНБО работает над завершением законопроекта о создании Сил киберобороны.

Об этом глава Минобороны Алексей Резников заявил в интервью РБК-Украина.

"Сейчас совместно с аппаратом СНБО и смежными структурами мы заканчиваем законопроект о Силах киберобороны, обсуждаем основной драфт. В указе президента написано о создании кибервойск, но мы пообщались со специалистами разных стран и согласились, чтобы это были Силы, это дает дополнительные юридические возможности, немного шире чем у войск", — рассказал Резников.

По его словам, пока не известно, во сколько обойдется создание Сил киберобороны, ведь пока окончательно не сформирована нормативно-правовая база.

"Мы сейчас работаем над нормативно-правовой базой. В законе будет записано, как эти силы будут выглядеть, какая у них структура и тогда будет понятно какое на это финансирование и за какое время их можно развернуть", — отметил министр.

Напомним, мощная кибератака, направленная на государственные сайты, портал "Действие" и онлайн-сервисы государственных банков, произошедшая 15-16 февраля, была крупнейшей в истории Украины. По состоянию на вечер 16 февраля, все сервисы возобновили работу.

Кибератаку на государственные сайты назвали самой большой в истории Украины

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