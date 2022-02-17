В Україні збираються створити Сили кібероборони: деталі

Наразі остаточно не сформовано нормативно-правову базу Сил.

В Україні Міністерство оборони спільно з РНБО працюють над завершенням законопроекту щодо створення Сил кібероборони.

Про це очільник Міноборони Олексій Резніков заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

"Зараз спільно з апаратом РНБО і суміжними структурами ми закінчуємо законопроект про Сили кібероборони, обговорюємо основний драфт. В указі президента написано про створення кібервійськ, але ми поспілкувалися з фахівцями різних країн і погодилися, щоб це були Сили, це дає додаткові юридичні можливості, трохи ширше ніж у військ", — розповів Резніков.

За його словами, наразі не відомо, у скільки саме обійдеться створення Сил кібероборони, адже поки остаточно не сформовано нормативно-правову базу.

"Ми зараз працюємо над нормативно-правовою базою. У законі буде записано, як ці сили будуть виглядати, яка у них структура і тоді буде зрозуміло яке на це є фінансування і за який час їх можна розгорнути", — зазначив міністр.

Нагадаємо, потужна кібератака, спрямована на державні сайти, портал "Дія" та онлайн-сервіси державних банків, яка сталася 15-16 лютого, була найбільшою в історії України. Станом на вечір 16 лютого всі сервіси відновили роботу.

Кібератаку на державні сайти назвали найбільшою в історії України

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