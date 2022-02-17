У Чернівцях СБУ проводить антитерористичні навчання: що необхідно знати місцевим

Місцевих мешканців закликали у випадку виявлення підозрілих предметів телефонувати на "Гарячу лінію" СБУ, або у поліціїю.

Сьогодні, 17 лютого, у Чернівцях СБУ проводить антитерористичні навчання в Буковинському державному медичному університеті. Тренування відбуваються в умовах, наближених до реальних, тож місцевих мешканців просять не панікувати.

Також читайте У Чернігівській області стартували навчання СБУ зі спецтехнікою та озброєнням: до чого готуватися людям

Про це повідомили в Управлінні СБУ в Чернівецькій області.

"Мета навчань – перевірка готовності регіональних суб’єктів боротьби з тероризмом до дій в умовах потенційної терористичної загрози. Служба безпеки України просить мешканців і гостей Чернівців, які в цей час перебувають у центрі міста, сприяти проведенню навчань, зберігати спокій та з розумінням поставитися до можливих незручностей, пов’язаних із обмежувальними заходами", - йдеться у повідомленні.

СБУ закликала місцевих мешканців у випадку виявлення підозрілих предметів чи отримання інформації про наміри здійснення диверсійної чи терористичної діяльності, негайно звертатися за номером "Гарячої лінії" СБУ в Чернівецькій області (0372) 54 02 04, або телефонувати 102.

Великі військові навчання на Рівненському полігоні

Читайте також: