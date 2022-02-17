До Польщі прибули сотні американських десантників

У конференц-центрі навпроти терміналу аеропорту розбито тимчасовий військовий табір.

Сотні американських десантників прибули до Польщі в середу, 16 лютого, в рамках посилення військової присутності НАТО на східному фланзі.

Два військово-транспортні літаки Boeing C-17 з військовими приземлилися в аеропорту міста Жешув, розташованого приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною, пише AFP.

Крім того, в аеропорту було помічено гелікоптери Black Hawk і Chinook, які також перевозили військовослужбовців США.

У конференц-центрі навпроти терміналу аеропорту розбито тимчасовий військовий табір, де видно броньовані автомобілі, військові вантажівки, контейнери та ще кілька десятків солдатів.

На запитання журналістів, як довго військові там пробудуть, сержант на контрольно-пропускному пункті у таборі сказав: "Ми поки що не знаємо".

Нагадаємо:

Раніше ще вісім американські винищувачі F-15 прибули до Польщі, оскільки Америка та її союзники НАТО прагнуть зміцнити оборону на східному фланзі Альянсу.

Крім того, попри заяви РФ про відведення військ, Польща продовжує готуватись до напливу потенційних біженців з України.

Польща надасть Україні надсучасну зброю

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