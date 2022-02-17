В Польшу прибыли сотни американских десантников

В конференц-центре напротив терминала аэропорта разбит временный военный лагерь.

Сотни американских десантников прибыли в Польшу в среду, 16 февраля, в рамках усиления военного присутствия НАТО на восточном фланге.

Два военно-транспортных самолета Boeing C-17 с военными приземлились в аэропорту города Жешув, расположенном примерно в 100 километрах от границы с Украиной, пишет AFP.

Кроме того, в аэропорту были замечены вертолеты Black Hawk и Chinook, которые также перевозили военнослужащих США.

В конференц-центре напротив терминала аэропорта разбит временный военный лагерь, где видны бронированные автомобили, военные грузовики, контейнеры и еще несколько десятков солдат.

На вопрос журналистов, как долго там военные пробудут, сержант на контрольно-пропускном пункте в лагере сказал: "Мы пока не знаем".

Напомним:

Еще восемь американских истребителей F-15 прибыли в Польшу, поскольку Америка и ее союзники НАТО стремятся укрепить оборону на восточном фланге Альянса.

Кроме того, несмотря на заявления РФ об отводе войск, Польша продолжает готовиться к наплыву потенциальных беженцев из Украины.

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