Пішла до аптеки і не повернулася: у Херсонській області зникла дівчина

Пішла до аптеки і не повернулася: у Херсонській області зникла дівчина

Ангеліна не виходить на зв’язок декілька днів.

У Херсонській області до поліції звернулася жителька с.Преображенка. Мати повідомила, що 15 лютого близько 13:00 її 15-річна дочка Пуляєва Ангеліна Олександрівна пішла до аптеки і додому не повернулася.

Про це повідомили у поліції Херсонської області.

Прикмети дівчини: на вигляд 15-17 років, зріст 165-170 см, худорлявої тілобудови, волосся темно-русяве.

Була одягнена в зелену куртку, чорні джинси з прорізами, кросівки білого кольору та шапку бежевого кольору.

У поліції просят громадян, які бачили дівчину чи мають інформацію про її місцеперебування, звернутися за номерами телефонів: 095-879-76-18, 050-503-34-21 або на 102.

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