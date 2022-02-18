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В Польше мощный ураган наделал бедствия, есть жертвы и пострадавшие

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В Польше мощный ураган наделал бедствия, есть жертвы и пострадавшие

Фото: Panstwowa Straż Pożarna

Люди травмированы в основном из-за падения сломанных деревьев и ветвей деревьев.

В Польше пронесся мощный ураган, сильный ветер повалил деревья, срывал крыши с построек, некоторые населенные пункты остались без света. Также сообщают о жертвах и пострадавших.

Об этом сообщает RMF24.pl.

Пожарные насчитали 3038 поврежденных жилых и хозяйственных зданий. В результате сильного ветра три человека погибли, а 19 получили травмы ”, — подчеркнул спикер пожарной службы РП Кароль Кежковский.

По данным польских спасателей, в результате погодных условий погибли три человека, еще 19 получили травмы. Люди травмированы в основном из-за падения сломанных деревьев и ветвей деревьев.

Напомним, Европа страдает от убийственных циклонов, жертвами стали 5 человек. В Германии погибли три человека — водитель, которого вынесло на встречную полосу, и двое, заваленных деревьями. В Польше на стройплощадке сорвался кран, под ним погибли двое. А на Британию еще и сует самый худший шторм за несколько десятилетий.

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