В Польше мощный ураган наделал бедствия, есть жертвы и пострадавшие

В Польше мощный ураган наделал бедствия, есть жертвы и пострадавшие

Люди травмированы в основном из-за падения сломанных деревьев и ветвей деревьев.

В Польше пронесся мощный ураган, сильный ветер повалил деревья, срывал крыши с построек, некоторые населенные пункты остались без света. Также сообщают о жертвах и пострадавших.

Об этом сообщает RMF24.pl.

Пожарные насчитали 3038 поврежденных жилых и хозяйственных зданий. В результате сильного ветра три человека погибли, а 19 получили травмы ”, — подчеркнул спикер пожарной службы РП Кароль Кежковский.

‼️W czwartek 17 lutego strażacy w całym kraju odnotowali aż 1️⃣3️⃣6️⃣6️⃣6️⃣ zgłoszeń dotyczących usuwania skutków #silnywiatr.

Najwięcej zdarzeń miało miejsce на terenie woj.

➡️ wielkopolskiego 2925,

➡️ łódzkiego 1883,

➡️mazowieckiego 1836,

➡️ dolnośląskiego 1319. @MSWiA_GOV_PL pic.twitter.com/q6PFWca7Kw — Panstwowa Straż Pożarna (@KGPSP) 18 февраля 2022

По данным польских спасателей, в результате погодных условий погибли три человека, еще 19 получили травмы. Люди травмированы в основном из-за падения сломанных деревьев и ветвей деревьев.

Напомним, Европа страдает от убийственных циклонов, жертвами стали 5 человек. В Германии погибли три человека — водитель, которого вынесло на встречную полосу, и двое, заваленных деревьями. В Польше на стройплощадке сорвался кран, под ним погибли двое. А на Британию еще и сует самый худший шторм за несколько десятилетий.

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