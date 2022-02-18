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У Польщі потужний буревій наробив лиха, є жертви та постраждалі

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У Польщі потужний буревій наробив лиха, є жертви та постраждалі

Фото: Państwowa Straż Pożarna

Люди травмовані здебільшого через падіння поламаних дерев та гілок дерев.

У Польщі пронісся потужний буревій, сильний вітер повалив дерева, зривав дахи з будівель, деякі населені пунти залишилися без світла. Також повідомляють про жертви та постраждалих.

Про це повідомляє RMF24.pl

“Пожежники нарахували 3038 пошкоджених житлових і господарських будівель. В результаті сильного вітру три особи загинули, а 19 отримали травми”, - підкреслив речник пожежної служби РП Кароль Кєжковський.

За дагними польських рятувальнів, внаслідок погодних умов загинули троє людей, ще 19 зазнали травм. Люди травмовані здебільшого через падіння поламаних дерев та гілок дерев.

Нагадаємо, Європа потерпає від убивчих циклонів, жертвами стали 5 людей. В Німеччині загинуло троє людей - водій, якого винесло на зустрічну смугу, та двоє, завалених деревами. В Польщі на будмайданчику зірвався кран, під ним загинуло двоє. А на Британію ще й суне найгірший шторм за кілька десятиліть. 

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