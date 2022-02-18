У Польщі потужний буревій наробив лиха, є жертви та постраждалі

У Польщі потужний буревій наробив лиха, є жертви та постраждалі

Люди травмовані здебільшого через падіння поламаних дерев та гілок дерев.

У Польщі пронісся потужний буревій, сильний вітер повалив дерева, зривав дахи з будівель, деякі населені пунти залишилися без світла. Також повідомляють про жертви та постраждалих.

Про це повідомляє RMF24.pl.

“Пожежники нарахували 3038 пошкоджених житлових і господарських будівель. В результаті сильного вітру три особи загинули, а 19 отримали травми”, - підкреслив речник пожежної служби РП Кароль Кєжковський.

‼️W czwartek 17 lutego strażacy w całym kraju odnotowali aż 1️⃣3️⃣6️⃣6️⃣6️⃣ zgłoszeń dotyczących usuwania skutków #silnywiatr.

Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie woj.:

➡️ wielkopolskiego 2925,

➡️ łódzkiego 1883,

➡️mazowieckiego 1836,

➡️ dolnośląskiego 1319. @MSWiA_GOV_PL pic.twitter.com/q6PFWca7Kw — Państwowa Straż Pożarna (@KGPSP) February 18, 2022

За дагними польських рятувальнів, внаслідок погодних умов загинули троє людей, ще 19 зазнали травм. Люди травмовані здебільшого через падіння поламаних дерев та гілок дерев.

Нагадаємо, Європа потерпає від убивчих циклонів, жертвами стали 5 людей. В Німеччині загинуло троє людей - водій, якого винесло на зустрічну смугу, та двоє, завалених деревами. В Польщі на будмайданчику зірвався кран, під ним загинуло двоє. А на Британію ще й суне найгірший шторм за кілька десятиліть.

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