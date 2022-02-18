Пентагон викликав на розмову міністра оборони Росії: про що говорили

Пентагон викликав на розмову міністра оборони Росії: про що говорили

Телефонні переговори відбулися з ініціативи американської сторони.

У п’ятницю, 18 лютого, міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, обговоривши "питання міжнародної безпеки, які становлять взаємний інтерес".

Про це повідомляють російські інформагентства з посиланням на пресслужбу Міноборони Росії.

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У російському міністерстві повідомили, що розмова відбулася з ініціативи американської сторони.

"Обговорено актуальні питання міжнародної безпеки, які становлять взаємний інтерес", - йдеться у повідомленні військового відомства РФ.

Раніше, 12 лютого, російський міністр Шойгу уже мав розмову з Остіном. Тоді у Пентагоні повідомили, що міністри "обговорили нарощування Росією сил у Криму та навколо України".

Нагадаємо, в суботу, 19 лютого, в Росії під керівництвом президента Володимира Путіна проведуть навчальні пуски балістичних та крилатих ракет.

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