Пентагон вызвал на разговор министра обороны России: о чем говорили

Пентагон вызвал на разговор министра обороны России: о чем говорили

Телефонные переговоры прошли по инициативе американской стороны.

В пятницу, 18 февраля, министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, обсудив "вопросы международной безопасности, представляющие взаимный интерес".

Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

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В российском министерстве сообщили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

"Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, представляющие взаимный интерес", — говорится в сообщении военного ведомства РФ.

Ранее, 12 февраля, российский министр Шойгу уже разговаривал с Остином. Тогда в Пентагоне сообщили, что министры "обсудили наращивание Россией сил в Крыму и вокруг Украины".

Напомним, в субботу, 19 февраля, в России под руководством президента Владимира Путина проведут обучающие пуски баллистических и крылатых ракет.

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