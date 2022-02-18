На Прикарпатті майже одночасно спалахнули сім автівок в різних районах

Поширення пожеж всюди завадили рятувальники
Ніч підпалів на Прикарпатті - вночі там зайнялися сім автівок.
Про це йдеться в ТСН.14.00.
Пожежі у різних районах спалахнули майже одночасно. У Долині загорілися 3 легковики, які стояли на парковці між житловими будинками.
А у Богородчанах та селі Пнів - мікроавтобуси. Три з них також були на стоянці, один - на приватному подвір’ї. Пожежні швидко загасили вогонь, тож він не перекинувся далі. Люди не постраждали.
Чи пов’язані ці випадки між собою і кому належать спалені машини, у поліції з коментарями зволікають. З неофіційних джерел відомо, там підозрюють підпал машин.
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