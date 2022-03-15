Единичные случаи: как в Киеве обнаруживают и наказывают мародеров

Единичные случаи: как в Киеве обнаруживают и наказывают мародеров

Многие люди покинули дома и истории об ограблениях в столице "гуляют" по Сети и волнуют уехавших.

Случаи мародерства терроборона и полиция фиксируют среди местного населения, преимущественно в городах, из которых люди бегут от войны. Военные администрации дали разрешение на строжайшее наказание — расстрел.

Об этом говорится в ТСН.

Но тероборона или просто неравнодушные граждане в основном перевоспитывают преступников или ремнем, или же привязыванием воров к столбам. Тем не менее, в полиции утверждают, что с началом войны процент преступности в украинских городах упал в несколько раз. А единичные случаи мародерства превращаются для задержанных в исправительные работы. А дальше, обещают в полиции, строжайшее наказание согласно военному времени.

В один из таких рейдов по выявлению мародерства отправились журналисты ТСН. Лозунгом "Слава Украине" их встречает местный отряд самообороны на Софиевской Борщаговке. Здесь защитники активно строят баррикады.

Как в Киеве обнаруживают и наказывают мародеров

В условиях, когда украинские войска и спецслужбы занимаются непосредственным уничтожением врага, охрана порядка в столице полностью легла на плечи простых людей.

"Проверяем автомобили, документы, все что можно. А после комендантского часа прошу никого не выходить. Это затрудняет работу", — говорят на блокпосте.

Главный вопрос – есть ли в их районе факты мародерства. Многие люди покинули дома и истории об ограблениях в столице ходят в Сети и волнуют уехавших.

Однако ответ однозначен: фактов мародерства нет! Люди организованы, все трудятся. Через несколько дней каждый район столицы превратился в маленькую крепость. Строгие мужчины с охотничьим оружием тоже успокаивают. В их микрорайоне полный порядок и контроль.

Двигаясь на автомобиле по городу, легко увидеть что подобные точки контроля покоя граждан есть на каждом шагу.

На одном из блокпостов стоят уже представители военной территориальной обороны. Юрий с позывным "Хорват" рассказывает о взаимодействии с местными и борьбе с мародерами.

"Мы договорились с местным населением о том, что они должны контролировать. Это их зона ответственности. Многие уехали. Но оставшиеся контролируют, чтобы не было чужих во дворах. Мы не знаем этих людей. А местное население знает. Поэтому мы договорились с жителями. Они докладывают, что там и как", — рассказывает "Хорват".

Однако заявить, что мародерства вообще нет, будет тоже несправедливым. Но эти случаи среди украинцев единичны, а фейки о массовом мародерстве запускают пропагандисты Кремля для того, чтобы посеять среди нас панику. Ни паники, ни мародерства в Украине нет. Страна едина, дружна и работает на победу.

Напомним, что военные РФ не гнушаются чужим имуществом и о своих "подвигах" кичатся родным.

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