Самолет из Сербии не долетел до Москвы из-за сообщения о бомбе

Самолет из Сербии не долетел до Москвы из-за сообщения о бомбе

В Белград пассажирский самолет сопровождали венгерские истребители.

Самолет авиакомпании Air Serbia, летевший из Белграда в Москву в понедельник, 14 марта, вынужден был вернуться в столицу Сербии из-за сообщения о бомбе на борту.

Об этом сообщает словацкое издание Aktuality.

Сообщение о заминировании пассажирского самолета поступило на электронную почту Центра управления воздушным движением Белграда, когда воздушное судно находилось на венгерско-словацкой границе.

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Как сообщили в министерстве обороны Венгрии, истребители Gripen были подняты по тревоге и находились в воздухе, пока Airbus A-319 со 125 пассажирами и экипажем из пяти человек не приземлился в Белграде.

Аналогичное сообщение о бомбе на борту самолета, следовавшего по тому же маршруту в Москву, поступило также 11 марта.

Напомним, в последнее время страны Евросоюза критикуют Сербию из-за того, что, несмотря на европейские санкции против России, Air Serbia вдвое увеличила количество рейсов в Москву.

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