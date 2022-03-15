Літак із Сербії не долетів до Москви через повідомлення про бомбу

Літак із Сербії не долетів до Москви через повідомлення про бомбу

До Белграда пасажирський літак супроводжували угорські винищувачі.

Літак авіакомпанії Air Serbia, що летів з Белграда до Москви у понеділок, 14 березня, змушений був повернутися до столиці Сербії через повідомлення про бомбу на борту.

Про це повідомляє словацьке видання Aktuality.

Повідомлення про замінування пасажирського літака надійшло на електронну пошту Центру управління повітряним рухом Белграда, коли повітряне судно перебувало на угорсько-словацькому кордоні.

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Як повідомили в міністерстві оборони Угорщини, винищувачі Gripen були підняті по тривозі і перебували в повітрі, поки Airbus A-319 із 125 пасажирами та екіпажем із п'яти осіб не приземлився в Белграді.

Аналогічне повідомлення про бомбу на борту літака, що прямував тим же маршрутом до Москви, надійшло також 11 березня.

Нагадаємо, останнім часом країни Євросоюзу критикують Сербію через те, що, попри європейські санкції проти Росії, Air Serbia вдвічі збільшила кількість рейсів до Москви.

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