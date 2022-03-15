МВД уже выдало гражданским десятки тысяч автоматов

МВД уже выдало гражданским десятки тысяч автоматов

Монастырский напомнил, что власти приняли закон об обеспечении участия гражданских лиц в защите страны в период военного времени.

С начала войны России против Украины гражданские получили десятки тысяч единиц оружия.

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире телемарафона Uа разом.

Монастырский напомнил, что власти приняли закон об обеспечении участия гражданских лиц в защите страны в период военного времени. Он дает возможность получения огнестрельного оружия гражданскими.

По словам министра, каждый гражданин Украины может обратиться в полицию, доказать, что он действительно работает на защиту Украины, работает или находится в рядах территориальной обороны, добровольческих формирований, территориальных громад и получить соответствующее оружие, прежде всего — автоматическое.

"Мы уже издали несколько десятков тысяч автоматов по всей стране", — уточнил глава МВД.

Министр сообщил, что в настоящее время оружие планируют раздавать населению Ровенщины и Волыни — учитывая угрозу из Беларуси.

"Обязательно оружие раздается также в Харьковской области, в тех областях, которые являются прифронтовыми, а также в Киеве и Киевской области", — добавил он.

Напомним, что в Сумской области тероборона "голыми руками" обезвредила три танка России и одну САУ.

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