У Болгарії затримали генерала за шпигунство на користь Росії

Генерал запасу шпигував для РФ ще від 2016 року.
У Болгарії затримали генерала запасу за шпигунство на користь Росії від 2016 року. Офіцер зараз перебуває під вартою, повідомляє Euractiv.
Відомо, що затриманий у минулому обіймав посаду директора управління Міністерства оборони, був військовим аташе в Лондоні від 2003 до 2007 року і у Вашингтоні від 2007 до 2011 року. Він також працював радником при НАТО і в колишнього міністра оборони Ангела Найденова.
Дипломатична кар'єра офіцера завершилася після того, як з'ясувалося, що він працював на комуністичні спецслужби. Потім його відкликали з посольства у Вашингтоні. Тепер він активіст громадської Асоціації Сухопутних військ і відомий своїми проросійськими поглядами.
За останні два роки із Софії видворили дев'ять російських дипломатів через шпигунську діяльність.
Нагадаємо, міністра оборони Болгарії Стефана Янева відправили у відставку за проросійські симпатії, зокрема він називав війну в Україні "операцією" РФ.
Також зазначимо, 2 березня стало відомо, що Болгарія висилає з країни двох російських дипломатів, яких звинувачують у шпигунстві.