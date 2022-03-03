В Болгарии задержали генерала за шпионаж в пользу России

В Болгарии задержали генерала за шпионаж в пользу России

Генерал запаса шпионил для РФ еще с 2016 года.

В Болгарии задержан генерал запаса за шпионаж с 2016 года в пользу России. Офицер находится под стражей, сообщает Euractiv.

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Известно, что задержанный в прошлом занимал должность директора управления Министерства обороны, был военным атташе в Лондоне с 2003 по 2007 год и в Вашингтоне с 2007 по 2011 год. Он также работал советником при НАТО и у бывшего министра обороны Ангела Найденова.

Дипломатическая карьера офицера завершилась после того, как выяснилось, что он работал на коммунистические спецслужбы. Затем его отозвали из посольства в Вашингтоне. Теперь он активист общественной Ассоциации Сухопутных войск и известен своими пророссийскими взглядами.

За последние два года из Софии выдворили девять российских дипломатов из-за шпионской деятельности.

Напомним, министра обороны Болгарии Стефана Янева отправили в отставку за пророссийские симпатии, в частности, он называл войну в Украине "операцией" РФ.

Также отметим, 2 марта стало известно, что Болгария высылает из страны двух российских дипломатов, обвиняемых в шпионаже.